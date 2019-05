Avión comercial con pasajeros cae cerca de un río en Estados Unidos

24Horas.cl Tvn

03.05.2019

Un avión comercial que transportaba a 136 personas cayó este viernes en el río St. Johns cerca de Jacksonville, Florida, Estados Unidos.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville, Florida, confirmó que el vuelo provenía de Guantánamo, Cuba y que al interior iban 136 pasajeros y ninguno habría resultado herido, aunque 21 adultos fueron transportados a hospitales locales por precaución.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS