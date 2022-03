"¡Ay Dios, ayudémoslo!": Periodista argentina vive angustiante momento al aire por ataque con bomba molotov a un policía

24Horas.cl Tvn

10.03.2022

Una violenta jornada se vivió este jueves en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires. Una serie de incidentes se desarrollaron en el contexto de una manifestación en contra de los diputados, el cual incluyó violentos enfrentamientos con la policía.

Justamente, en medio de los hechos uno de los participantes en los actos de vandalismo lanzó una bomba molotov en contra de un funcionario policial, el cual resultó con heridas en una de sus piernas.



: Incidentes y protestas en Argentina mientras el Congreso debate acuerdo con el FMI Leer más

El momento fue captado por las cámaras del canal TN Noticias. La periodista que cubría los episodios fue testigo del ataque y protagonizó un angustiante relato de la situación.



"¡Ay cuidado, ay no, no no no no, se calló la policía... se está prendiendo fuego, ¡ay Dios, ayudémoslo", decía desesperada al aire la profesional, mientras las imágenes mostraban al policía en llamas siendo ayudado por sus compañeros.

"¡Se está prendiendo fuego a metros nuestro!", continuó con su relato la mujer. Esto ocurría mientras los manifestantes seguían lanzando objetos contundentes en contra del cuerpo policial, quienes de inmediato sacaron al efectivo herido del lugar para que reciba auxilio médico.



Revisa el instante pinchando aquí.