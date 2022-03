Bachelet denuncias "palizas a personas consideradas prorrusas" en zonas ucranianas

24Horas.cl Tvn

08.03.2022

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó que se encuentra "profundamente preocupada" por el aumento de víctimas civiles ante la invasión rusa a Ucrania.

Según indicó la ex presidenta en el 49° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos , su oficina ha recibido informes "sobre detenciones arbitrarias de activistas proucranianos en áreas que recientemente han quedado bajo el control de grupos armados en el este del país".

"También hemos recibido informes sobre palizas a personas consideradas prorrusas en territorios controlados por el gobierno", reportó Bachelet.

Ante ello, la Alta Comisionada señaló que "todavía hay tiempo de dar marcha atrás a la miseria y el miedo en rápido aumento que vemos a nuestro alrededor, y trabajar juntos para crear un ciclo más positivo de creciente solidaridad y justicia".

We reiterate the urgent call by UN High Commissioner @mbachelet for an end to hostilities in #Ukraine. We are also concerned as number of peaceful anti-war protesters arbitrarily arrested in #Russia reaches some 12,700: https://t.co/XREPsmTyxi pic.twitter.com/FUg7WzjFNI