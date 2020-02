Bachelet por DD.HH: "No dejemos a nuestra gente joven, a nuestros niños, una tormenta de fuego incontrolable"

24Horas.cl TVN

24.02.2020

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que teme que jóvenes y niños hereden una serie de crisis cruzadas y muy difíciles de resolver si los países no se comprometen ahora con una agenda de protección de los derechos y libertades fundamentales de sus pueblos.



"No dejemos a nuestra gente joven, a nuestros niños, una tormenta de fuego incontrolable, de crisis de derechos humanos que se cruzan y van en aumento", dijo Bachelet al inaugurar la 43º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el órgano internacional más relevante en esta materia.



"Para ser buenos ancestros debemos preparar, para nuestra gente joven y las próximas generaciones, un mundo que puede ofrecer vidas dignas, en libertad y paz", continuó la alta comisionada citando a Jonas Salk, que, como ella misma, fue un médico pediatra e inventor de la vacuna contra la polio.



Esta sesión del Consejo de Derechos Humanos es considerada como la más importante de las tres que tienen lugar cada año y empezará con tres días dedicados a las intervenciones de algunos presidentes y decenas de ministros de Estado que expondrán las prioridades de sus respectivos países.



En la jornada inaugural también estuvo presente hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien formuló un "llamado a la acción" articulado en siete áreas de los derechos humanos, empezando por el desarrollo sostenible (pilar central de la Agenda 2030 refrendada por la comunidad internacional hace cinco años).



Como segunda área, Guterres mencionó la necesidad de proteger los derechos humanos en situaciones de violencia, en particular cuando se trata de grupos vulnerables como minorías y pueblos indígenas.



El responsable de la ONU mencionó la igualdad de género y los derechos de las mujeres, así como el empoderamiento de la sociedad civil, como elementos sin los cuales los derechos humanos no pueden quedar garantizados.



"Leyes represivas se están extendiendo, con más restricciones a las libertades de expresión, religión, participación y reunión", declaró.



Como últimos puntos de su "llamado a la acción" dijo que los derechos humanos deben estar en el centro del multilateralismo, al tiempo que se adaptan a la nueva realidad, por lo cual adelantó que la ONU promoverá "los derechos humanos en internet y la protección de datos, en particular los personales y relacionados a la salud".



En reacción a estas propuestas, la ONG Human Rights Watch (HRW) felicitó la iniciativa que permitirá a la ONU ampliar su trabajo y su vigilancia de los derechos humanos.



"Dando voz a las víctimas y condenando los abusos, el secretario general puede erguirse contra gobiernos que cometen graves violaciones, sean las detenciones arbitrarias de uigures en China, las atrocidades contra los rohinyás en Birmania o los bombardeos ruso-sirios contra los civiles en Idlib", comentó el director de la HRW, Kenneth Roth.

EFE