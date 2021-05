Cámaras grabaron momento justo: balcón lleno de personas colapsa y cae a piedras junto al mar

24Horas.cl Tvn

10.05.2021

Pánico generó en California, Estados Unidos, la caída de un balcón repleto de personas durante este fin de semana.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas del sábado, donde la terraza de una casa ubicada en la Pacific Coast Highway, Malibú, colapsara hasta precipitarse a la zona rocosa de la playa, informó el medio CBS Los Ángeles.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad en la zona, dando cuenta de los gritos de desesperación de los cerca de 15 presentes en el área.

Pese a la gravedad del caso, donde los afectados cayeron desde cerca de cinco metros de altura, no hubo personas fallecidas, pero sí heridos.

Nueve personas sufrieron lesiones de diversa consideración, pero ninguna con mayor gravedad.

"Estamos mirando aproximadamente de 10 a 15 pies. Abajo hay rocas irregulares, rocas grandes, por lo que es una situación muy peligrosa y, afortunadamente, nadie resultó herido de gravedad o muerto en esta situación", dijo el capitán Ron Haral del condado de Los Ángeles.

Shocking video of the moments a balcony collapses in #Malibu injuring several people. #CBSLA https://t.co/6lEnD4DxkW pic.twitter.com/1dhVsPWhi9