Barack Obama sobre supuestos OVNIS: "Hay imágenes de objetos en el cielo que no sabemos qué son"

El exmandatario estadounidense, que se refirió a los registros de objetos voladores no identificados, además reveló una anécdota cuando asumió la presidencia.

20.05.2021

Esta semana, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama se refirió al reciente video filtrado en el que se aprecia un objeto volador no identificado (OVNI) sobre las costas de California, registro que fue confirmado por el Pentágono.

En The Late Late Show with James Corden, el exmandatario expresó que "lo que es verdadero, y estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son".

"No podemos explicar cómo se movían, ni su trayectoria. No tenían modelo fácilmente explicable (...) La gente todavía lo toma en serio tratando de investigar y averiguar qué es eso”, añadió Obama.

Luego, indicó que los OVNI "no tenían un patrón fácilmente explicable. Y bueno, ya sabes, creo que la gente todavía se toma en serio el tratar de investigar y averiguar lo que es. Pero no tengo nada sobre lo que informar hoy“.

Finalmente, Obama reveló un anécdota cuando asumió la presidencia, momento en que "pregunté si había algún laboratorio donde guardamos especies alienígenas y naves espaciales“.