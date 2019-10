Bernie Sanders señala que Piñera debe "devolver el poder a la clase obrera"

24Horas.cl Tvn

Este miércoles, el ex precandidato presidencial demócrata y actual senador estadounidense, Bernie Sanders se refirió, a través de redes sociales, a la actual ola de manifestaciones que se vive en nuestro país. ¨

Sanders fue muy crítico con las autoridades de nuestro país, sobretodo con el presidente Sebastián Piñera, escribiendo en su cuenta de Twitter: "en Chile, un presidente multimillonario pide austeridad mientras el Ejército reprime a los manifestantes".

In Chile, a billionaire president pushes austerity while the military represses protesters. Thousands have been arrested. Knowing Chile's history, this is very dangerous.



The solution here and across the world is obvious. Put power where it belongs: with working people. https://t.co/s6J7kOtDXs