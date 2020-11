Biden anuncia un equipo de comunicación para Casa Blanca formado por mujeres

Agencia EFE

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo un equipo de comunicación para la Casa Blanca, que por primera vez en la historia del país estará integrado únicamente por mujeres, entre ellas una latina.



"Estas mujeres diversas, experimentadas y talentosas demuestran el compromiso continuo del presidente electo Biden para construir una administración a semejanza de EE.UU., y está listo para ofrecer resultados a las familias trabajadoras desde el día uno", señaló un comunicado del equipo de transición de Biden y de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

Our country is facing unprecedented challenges and to overcome them we need to communicate clearly, honestly, and transparently with the American people. This experienced, talented, and barrier-shattering team will do just that.https://t.co/uym5h93UUZ