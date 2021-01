Biden creará un grupo de trabajo para reunir a familias de inmigrantes separadas en el gobierno de Trump

Agencia EFE

29.01.2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará el próximo martes la conformación de un grupo que asumirá la tarea de reunir a las familias inmigrantes separadas durante la Administración de su antecesor, Donald Trump.



Así lo confirmó este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien indicó durante su rueda de prensa diaria que el presidente "ahora planea lanzar un grupo de trabajo sobre la reunificación de familias y niños", que liderará el ahora nominado como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.



La portavoz subrayó que ese es un asunto con el que Biden "está personalmente comprometido", así como la primera dama, Jill Biden.





"Habíamos planeado hacerlo esta semana porque esperábamos que Ali Mayorkas fuera confirmado para finales de esta semana", complementó la funcionaria, quien dijo esperar que el candidato de Biden sea ratificado por el Senado el lunes por la noche y que el gobernante firme la orden al día siguiente.



"No hay duda de que reconocemos que esto será un desafío increíble, que habrá mucho trabajo por hacer", admitió la funcionaria.



La separación de miles de familias inmigrantes que atravesaron la frontera con México sin documentos es uno de los capítulos más dolorosos heredados de la Administración de Trump, que se valió para ello de la denominada política de "tolerancia cero", anunciada en abril de 2018, aunque esta práctica comenzó como un programa piloto en julio de 2017 en la zona fronteriza de El Paso.



Un fallo de junio de 2018 frenó la aplicación de esa política y un mes después el Departamento de Salud y Servicios Humanos identificó, según detalló un informe difundido por un comité del Congreso en octubre del año pasado, a "2.551 niños separados cubiertos por la orden judicial".