Biden envía tropas al Báltico y cazas F-35 al flanco oriental de la OTAN, según agencias

Agencia Reuters

22.02.2022

El anuncio del martes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de una redistribución de tropas en Europa incluye el envío de 800 soldados de infantería a la región del Báltico y hasta ocho aviones de combate F-35 a varios lugares en el flanco oriental de la OTAN, dijo un funcionario estadounidense.

Rusia formaliza reconocimiento de separatistas y el envío de tropas a Donbás Leer más

Además, Estados Unidos enviará 32 helicópteros de ataque AH-64 Apache a la región del Báltico y a Polonia desde otros lugares de Europa, agregó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"Este personal adicional está siendo reposicionado para tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN, disuadir cualquier posible agresión contra los estados miembros de la OTAN y entrenar con las fuerzas de la nación anfitriona", dijo el alto funcionario de defensa, añadiendo que ninguna de las nuevas fuerzas provenía de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes sanciones a Rusia y la transferencia de soldados estadounidenses a los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania-, en respuesta al "comienzo de la invasión rusa a Ucrania".



Uniéndose a las medidas adoptadas por los aliados de la Unión Europea (UE), Biden informó en un discurso en la Casa Blanca del "primer tramo de sanciones para imponer costos a Rusia y responder a sus acciones".

"Estamos aplicando sanciones completamente bloqueadoras de las dos grandes instituciones financieras rusas, el VEB (uno de los mayores bancos de inversión y desarrollo) y su banco militar", apuntó el presidente de EE.UU.



Asimismo, EE.UU. va a implementar "sanciones globales sobre la deuda soberana rusa". "Significa que hemos apartado al Gobierno ruso de la financiación occidental", aclaró Biden.



En ese sentido, explicó que Rusia ya no podrá conseguir fondos desde Occidente ni comerciar con su nueva deuda en los mercados de los aliados de EE.UU.



Además, Biden apuntó que, a partir de mañana, su país impondrá sanciones a las élites rusas y sus familiares, ya que, aseguró, forman parte de "los juegos corruptos del Kremlin", y no descartó ampliar este castigo si Rusia "sigue con su agresión a Ucrania".

