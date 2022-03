Biden llega a Bruselas para participar el jueves en cumbre de la OTAN sobre Ucrania

Agencia EFE

23.03.2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a Bruselas, donde este jueves participará en tres cumbres para reforzar la respuesta aliada a la invasión rusa de Ucrania.



Biden aterrizó en el aeropuerto de la capital belga a las 21:04 (20:04 GMT) y comenzó así su tercer viaje a Europa en menos de un año, una gira que también le llevará el viernes a Polonia, el país más afectado por la crisis de refugiados derivada de la guerra en Ucrania.



Al llegar, el mandatario intercambió un breve saludo con el primer ministro belga, Alexander De Croo, y con los tres embajadores estadounidenses con sede en Bruselas, antes de dirigirse a su hotel.



Este jueves, Biden participará en la cumbre extraordinaria de líderes de la OTAN y también en las posteriores de la Unión Europea (UE) y el G7, destinadas a consolidar las posturas de Estados Unidos y sus aliados ante la invasión iniciada por el presidente ruso, Vladímir Putin.



En coordinación con sus aliados europeos, Biden anunciará este jueves sanciones a oligarcas y políticos rusos, y acordará con el G7 una iniciativa para coordinar la implementación de todas las restricciones impuestas a Moscú y dificultar cualquier intento de esquivarlas, según la Casa Blanca.

Las nuevas sanciones golpearán entre otros a más de 300 miembros de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, según el diario The Wall Street Journal.



El mandatario también tiene previsto prometer más ayuda humanitaria a Ucrania y el viernes hará un anuncio junto a sus aliados europeos sobre cómo conseguir que Europa reduzca su dependencia del gas de Rusia, adelantó el asesor de seguridad nacional del presidente, Jake Sullivan.



"Estados Unidos buscará formas de aumentar los suministros de gas natural licuado a Europa, no solo en cuestión de años, sino también en cuestión de meses”, dijo Sullivan este miércoles, en declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial.



Biden viajará a Polonia el viernes con una agenda que todavía no está clara, lo que ha generado especulaciones, no confirmadas por la Casa Blanca, de que pueda acercarse a la frontera con Ucrania y reunirse con refugiados.

Sullivan sí adelantó este martes que el mandatario se encontrará con "las tropas de EE.UU. que están ayudando a defender el territorio de la OTAN", así como con "expertos implicados en la respuesta humanitaria".



El sábado, antes de volar de vuelta a Washington, Biden se reunirá en Varsovia con su homólogo polaco, Andrzej Duda, y después dará un discurso sobre "los esfuerzos unidos del mundo libre para defender al pueblo de Ucrania" y promover "un mundo anclado en principios democráticos", según la Casa Blanca.