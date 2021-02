Biden comparte primera foto junto a sus perros al interior Casa Blanca

24Horas.cl Tvn

23.02.2021

Durante la jornada de este lunes, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compartió la primera foto con sus perros al interior de la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El mandatario norteamericano acompañó a la tierna imagen con un texto en el que asegura que ambos canes, Champ y Major, pueden ingresar libremente.

"No muchas personas tienen privilegios de entrada a la Oficina Oval. Feliz de informar que estos dos están en la lista", escribió el demócrata.

Not many people have Oval Office walk-in privileges. Happy to report that these two are on the list. pic.twitter.com/DRfr9hMsyW