Biden pide renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por acusaciones de acoso sexual

24Horas.cl Tvn, Agencia Reuters

03.08.2021

Una investigación sobre acusaciones de acoso sexual por parte del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Se descubrió que tocó, besó o hizo comentarios sugestivos a 11 mujeres y creó un lugar de trabajo "tóxico" violando la ley, dijo durante este el martes la fiscal general del estado, mientras que la Casa Blanca calificó las acusaciones de aborrecibles.

Según publicó una agencia internacional de noticias, el Presidente de EE.UU Joe Biden pidió al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo que renuncie por las acusaciones de acoso sexual.

#BREAKING Biden calls on New York governor Cuomo to resign over sexual harassment allegations pic.twitter.com/RWurQvBxnc