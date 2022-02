Biden recibe en la Casa Blanca a Billie Eilish y le presenta a su perro

Agencia EFE

10.02.2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este miércoles en la Casa Blanca a la famosa cantante de pop Billie Eilish y a su hermano, el también intérprete Finneas O'Connell, y aprovechó el encuentro para presentarles a su perro, Commander.



"Cuando escuché que mis amigos Billie Eilish y Finneas estaban en la ciudad para un espectáculo, quise invitarlos a la Casa Blanca. Encantado de conocerlos junto a su familia y me alegro de que hayan podido conocer a Commander", expresó el mandatario en redes sociales.



Junto a su mensaje, Biden publicó una fotografía abrazado a los artistas en la que los tres llevan mascarilla.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil