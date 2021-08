"No voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado, errores de quedarnos y luchar de manera indefinida en un conflicto que no es para el interés nacional de Estados Unidos", indicó el presidente del país norteamericano.

Presidente Biden tras retiro de tropas de Afganistán: "No me arrepiento de mi decisión"

16.08.2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justificó su decisión de retirar tropas de Afganistán, hecho que propició el avance de las fuerzas talibanes que terminaron controlando la capital.

En ese sentido, Biden indicó que "he hablado durante muchos años que nuestra misión debe ser concentrada contra el terrorismo, no contra insurgencia o crear una nación".

"Hoy la amenaza del terrorismo ha hecho metástasis mucho más allá de esto (...) Estas amenazas han sido parte de nuestra atención y ha tenido mucho de nuestros recursos. Hemos desarrollado misiones contra terroristas en múltiples países donde no tenemos fuerza militar permanente", continuó indicando el presidente norteamericano.

Del mismo modo explicó que "cuando asumí el cargo tuve que valorar un acuerdo que hizo el presidente Trump con el califato. Las fuerzas, el 1 de mayo tenían que salir, unos tres meses después", agregando que "o cumplíamos del acuerdo de sacar a nuestras fuerzas de allá o escalar ese conflicto y enviar a más tropas a combatir en Afganistán, entrando en la tercera década de conflicto".

"Nunca hay un buen momento de retirarse o de retirar las fuerzas de Estados Unidos. Por eso todavía estamos allí, claramente sabíamos cual era el riesgo", continuó Biden, reconociendo que "esto (el avance talibán) se desarrolló más rápidamente de lo que anticipamos".

Otro punto que también fue reconocido por el presidente estadounidense fue que la misión que desarrollaban en aquel país, no tenía que ver con crear "una democracia unificada y centralizada", sino que más bien era evitar ataques terroristas en contra de ellos. "Se supone que nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación", señaló.

Asimismo, Biden indicó que "las tropas estadounidenses no pueden y no deberían luchar y morir en una guerra que las fuerzas de Afganistán no están dispuestos a luchar por ellos mismos (...) No voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado, errores de quedarnos y luchar de manera indefinida en un conflicto que no es para el interés nacional de Estados Unidos".

También, el presidente del país norteamericano indicó que defenderá a su gente con "fuerza devastadora" si los talibanes atacan a personal estadounidense o sabotean la evacuación de Afganistán, revelando que no comenzaron con este proceso antes porque "algunos afganos no se querían ir temprano".

En ese sentido, el presidente estadounidense indicó que "vamos a continuar apoyando al pueblo afgano", recalcando que "la forma de hacerlo no es a través del despliege militar, es a través de la diplomacia".

Del mismo modo, el demócrata recalcó que "es un error pedir que las fuerzas estadounidenses aumenten cuando las propias fuerzas armadas de Afganistán no están dispuestos a hacerlo (...) Le pido a o a aquellas personas que piensan que debimos habernos quedado, cuántas generaciones de estadounidenses, hijos e hijas, quieren que yo mande a luchar a la guerra civil de Afganistán".

"Vamos a finalizar la guerra más larga de Estados Unidos después de 20 años de derramamiento de sangre (...) Soy presidente de Estados Unidos y aquí se termina la responsabilidad, no me arrepiento de mi decisión de salir de Afganistán, y mantengo mi misión contra el terrorismo", enfatizó Biden.

EE.UU. ha enviado 6.000 soldados en los últimos días y otros 1.000 van en camino al país asiático para ayudar en la evacuación de civiles estadounidenses y sus aliados, después de la toma de Kabul por parte de los insurgentes, algo que ha pillado desprevenido a Washington.

Al menos dos personas armadas han muerto por disparos de las fuerzas de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul, anunció este lunes el portavoz del Pentágono, John Kirby.

En declaraciones a la prensa, Kirby explicó que los soldados estadounidenses "respondieron a amenazas hostiles, que resultaron en la muerte de dos individuos armados", en dos incidentes separados en el aeropuerto, pero no precisó si los fallecidos tienen algún tipo de vinculación con los talibanes.

Este domingo, EE.UU. culminó el traslado al aeropuerto de la capital de todo el personal de su embajada en Afganistán, horas después de iniciar una evacuación aérea desde ese complejo que recordó a la desarrollada durante la caída de Saigón en 1975.