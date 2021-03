Biden tropieza varias veces y cae al intentar subir las escaleras del avión presidencial

24Horas.cl Tvn

19.03.2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió este viernes un incidente al intentar subir las escaleras del avión presidencial, el que fue captado por las cámaras que se encontraban en la Base de la Fuerza Aérea Andrews.

El mandatario se aprestaba a subir a la aeronave para dirigirse a la ciudad de Atlanta, cuando al tratar de subir rápidamente las escaleras, trastabilló en más de una oportunidad, hasta finalmente caer a la mitad de su recorrido.

Afortunadamente para su salud, logró ponerse de pie rápidamente y sin ayuda, para luego continuar su camino hasta el interior de la aeronave, aparentemente sin mayores consecuencias, no sin antes saludar.

El hecho, no obstante, no pasó inadvertido en las redes sociales, donde en múltiples ocasiones se ha cuestionado las capacidades físicas y la avanzada edad de Biden a sus 78 años, empezando por el expresidente Donald Trump.

Fue el propio hijo del exmandatario, Donald Trump Jr., quien rápidamente publicó el video en sus redes sociales diciendo que "recuerdo que la prensa criticó a Trump cuando tocó la baranda una vez. Biden se cae varias veces, pero estoy seguro que él es la imagen de la salud".

I remember the press bashing Trump for touching the rail once. Biden falls repeatedly but I’m sure he’s the picture of health. No wonder all our enemies are pouncing simultaneously and mocking him publicly. pic.twitter.com/R1qN9DDHFW