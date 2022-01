¡Bienvenido 2022! Así celebraron los países del mundo el Año Nuevo

24horas tvn

01.01.2022

Llegó el 2022. Millones de personas alrededor del mundo dieron la bienvenida al nuevo año con celebraciones, algunas masivas, mientras que otras contaron con restricciones debido a la pandemia del coronavirus.

Por la zona horaria, Oceanía y Asia fueron las primeras áreas en recibir el nuevo año, dando paso a África, Europa y, posteriormente, América.

Fuegos artificiales, drones y diversas tecnologías fueron usadas en distintas zonas para la festividad.

Revisa el detalle en los cinco continentes:

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

INGLATERRA





KIRIBATI

🌍 AÑO NUEVO 2022 🌏



- Kiribati: pic.twitter.com/fnORYtrmcc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2021

NUEVA ZELANDA

Año Nuevo en Nueva Zelanda Año Nuevo en Nueva Zelanda Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen VER MÁS VIDEOS









AUSTRALIA

Happy New Year! Wishing you a happy and prosperous 2022. 🎉🎆🎇 pic.twitter.com/y4860HPQr9 — Sydney Opera House (@SydOperaHouse) December 31, 2021

COREA DEL NORTE

CHINA

HONG KONG

Hong Kong celebra la llegada del Año Nuevo 2022 con un espectáculo de luces https://t.co/mFq3FYxuYh — Reuters Latam (@ReutersLatam) December 31, 2021

TAIWÁN

🌍 AÑO NUEVO 2022 🌏



- Taipei, Taiwan:

pic.twitter.com/URFnGlYfZn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2021

TAILANDIA

En Bangkok, Tailandia también recibieron el Año Nuevo con grandes celebraciones. #FelizAnoNuevo2022. pic.twitter.com/cQMuMy65wE — Jorge Guzmán🇩🇴 (@GUZMAN2000MN) December 31, 2021

INDIA

DUBAI - Emiratos Árabes Unidos

Happy new year 2022

Dubai burj Khalifa pic.twitter.com/8MGlY1Nfiv — Mohammad ishaq (@mohammadeishaq) December 31, 2021

#NYE in #UAE: #HappyNewYear2022 from #Expo2020Dubai. For more visit: https://t.co/vLrsAtss6u#newyear2022 #NewYearsEve @gulf_news pic.twitter.com/t9e4F9qdua — Gulf News Video (@GulfNewsVideo) December 31, 2021

RUSIA

GRECIA





ESPAÑA





Así recibieron el año nuevo #2022 en #Madrid, #España 🇪🇸 ¡Feliz año nuevo!



Si quieres ver más videos de la celebración del año nuevo en otros países del mundo, únete a nuestro canal de #Telegram 👉 https://t.co/NL6CT41l2l



🎥Video cortesía de VPI #2022 #AñoNuevo #FelizAñoNuevo pic.twitter.com/r4NP9ihgW8 — Ararauna (@ararauna_ve) December 31, 2021

Así recibió Berlín el 2022… pic.twitter.com/vBxEMup7vM — Liliana Franco (@lilianaf523) December 31, 2021

#31Dic Francia marcó el comienzo del 2022 este viernes con una exhibición de luces en la Torre Eiffel en París.



Al igual que con muchos países de Europa, las celebraciones se realizaron más moderadas debido al creciente número de casos de coronavirus. #TVVNoticias #TVV pic.twitter.com/XUjhqgtczs — TVV Noticias (@TVVnoticias) December 31, 2021