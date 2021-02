Boeing recomienda suspender vuelos del modelo 777 luego de que motor perdiera partes en pleno vuelo

Agencia EFE

22.02.2021

La compañía Boeing recomendó suspender las operaciones de los 69 aviones del modelo 777 que se encuentran en servicio y de los 59 en almacenamiento, todos ellos con motores del tipo "Pratt & Whitney", tras el incidente ocurrido el sábado con uno de ellos en pleno vuelo.



"Boeing está inspeccionando activamente el incidente relacionado con el vuelo 328 de United Airlines. Si bien la investigación (de las autoridades) está en curso, recomendamos suspender las operaciones de los 69 aviones 777 en servicio y de los 59 en almacenamiento con motores 'Pratt & Whitney 4000-112', hasta que la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) identifique el protocolo de inspección apropiado".



"Boeing apoya la decisión tomada este domingo por la Oficina de Aviación Civil de Japón y la iniciativa de este lunes de la FAA de suspender las operaciones de aviones 777 propulsados por motores Pratt & Whitney 4000-112", asegura la compañía aeronaútica.



La decisión se produjo después del incidente registrado el pasado sábado por uno de estos aviones de la compañía United Airlines que partió desde la ciudad estadounidense de Denver, en Colorado, con destino a Honolulú, en Hawái.



La nave tuvo que regresar de emergencia después de sufrir problemas con un motor, cuyas partes cayeron sobre un suburbio de la capital del estado de Colorado, informaron las autoridades.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

United Airlines Boeing 777 operating as flight 328 flying from Denver - Honolulu suffered a serious engine failure on takeoff.



It made an emergency landing and everyone is ok.



Check out these pieces of the engine falling from the sky... pic.twitter.com/3jBCEcNfd6 — Sudhakar America #StayHomeSaveLives (@turagasudhakar) February 20, 2021

Un video en las redes sociales mostró uno de los motores del avión envuelto en llamas.

A passenger on United 328 took this video of flames shooting out from the engine. Some people told me they said prayers and held their loved ones' hands as they looked out the window. Flight was on its way to Hawaii from Denver. Glad everyone onboard is safe #9News pic.twitter.com/c8TNYlugU2 — Marc Sallinger (@MarcSallinger) February 20, 2021