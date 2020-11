Bolsonaro concuerda: Trump insiste en el "fraude" y adelanta que "mi opinión no va a cambiar en seis meses"

24Horas.cl Tvn, Agencia EFE

29.11.2020

El presidente estadounidense saliente, Donald Trump, afirmó este domingo que no retirará su rechazo a la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, al insistir en sus acusaciones sin pruebas sobre un supuesto "fraude" electoral pese a que los tribunales han desestimado las denuncias de su campaña.

"Mi opinión no va a cambiar en seis meses", dijo Trump en una entrevista en la cadena de televisión conservadora Fox, la primera televisiva desde las elecciones del 3 de noviembre.

"Hubo una cantidad tremenda de trampas (...) un fraude masivo", agregó el mandatario.

Las renovadas críticas de Trump de este domingo contrastan con las decisiones de los tribunales que han desestimado las demandas de "fraude" electoral de su equipo ante la ausencia de evidencias.

"Decir que una elección es injusta no hace que lo sea. Los cargos requieren acusaciones específicas y después pruebas. No tenemos ninguna de las dos cosas aquí", señaló este viernes el juez Stephanos Bibas, de la corte de Apelaciones de Filadelfia (Pensilvania). Bibas, de hecho, fue nombrado por el propio presidente Trump para el cargo.

Este jueves, Trump había apuntado por primera vez que dejará el cargo que si el colegio electoral vota por el demócrata Joe Biden.

"Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben", dijo a preguntas de los periodistas, tras una llamada con las tropas desplegadas en el extranjero con motivo del Día de Acción de Gracias, acerca de si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral.

En la última semana se han oficializado los resultados en Pensilvania, Michigan y Georgia, tres de los estados claves que Trump perdió en las elecciones y que apuntalan la victoria del demócrata.

Y este domingo se culminó el recuento de votos exigido por la campaña del mandatario en Wisconsin, que mantiene la victoria de Biden por un margen de 20.000 sufragios, con lo que se espera sea certificado en los próximos días.

Su equipo, comandado por el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, solo tiene hasta el 8 de diciembre para desarrollar su estrategia legal.

Ese día todos los estados deberían haber resuelto cualquier disputa y el gobernador de cada territorio debe enviar los resultados certificados al Congreso.

Trump ha intentado frustrar la burocracia electoral por que, una vez confirmado el conteo de cada estado, estos consignan los compromisarios que les corresponden dentro del sistema de Colegio Electoral el 14 de diciembre y transmiten el resultado al presidente del Senado y vicepresidente, Mike Pence, el 6 de enero.

Una vez confirmado que Biden supera los 270 votos electorales, el presidente electo inaugurará su mandato en una ceremonia frente al Capitolio el 20 de enero. Los resultados sitúan a Biden con 306 votos frente a 232 de Trump.

BOLSONARO: "LO HUBO (FRAUDES). ESO NADIE LO DISCUTE"

Por su parte, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden, se mostró en la misma línea de su par estadounidense y dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto.

El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el magnate y mandatario, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Biden.

"La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis informaciones, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes (en las elecciones de Estados Unidos)", afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil.

"Lo hubo (fraudes). Eso nadie lo discute. Pero no sé si fue lo suficiente como para definir (la victoria de) uno u otro", afirmó Bolsonaro, que, así como Trump, no presentó pruebas de los supuestos fraudes.

Interrogado sobre si su Gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la Justicia estadounidense.

"Estoy esperando, un poco más, que (el resultado) sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y, quién sabe, por la Suprema Corte", aseguró.

Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jiaping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de Estado del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong-un (Corea del Norte) y Andrés Manuel Lópes Obrador (México).