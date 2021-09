Bolsonaro dice que no irá a prisión y "solo Dios" lo sacará de la Presidencia

Agencia EFE

07.09.2021

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intensificó este martes sus ataques a la Corte Suprema y mandó un recado a "los que quieren sacarlo de Brasilia" al afirmar que no irá a prisión y "solo Dios" lo apartará de la Presidencia.



"Quiero decir a aquellos que me quieren volver inelegible en Brasilia: solo Dios me saca de allá", dijo en un inflamado discurso durante una masiva manifestación en Avenida Paulista de Sao Paulo.



Bolsonaro, un capitán de la Reserva del Ejército y nostálgico de la dictadura militar, reafirmó que, puesto el actual escenario en el país, solo tiene tres opciones: "prisión, muerte o victoria".

Explicó que "decir a los canallas que yo nunca seré detenido. Mi vida pertenece a Dios pero la victoria es de todos nosotros", completó el líder ultraderechista.



Bolsonaro hizo críticas directas al magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, responsable por el proceso contra la difusión de noticias falsas y por el que el mandatario está siendo investigado.



Igualmente cargó contra el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Roberto Barroso, al criticar el sistema electrónico de votación y defender un sistema mixto que incluya el voto impreso.



"No puedo participar en una farsa como esta, patrocinada por el presidente del Tribunal Superior Electoral", declaró, pese a que el sistema electrónico de votación que Brasil, adoptado en 1996, no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude desde entonces.



El discurso de Bolsonaro fue acompañado por miles de personas, la gran mayoría sin usar mascarillas, que ocuparon la principal avenida de la capital paulista, así como sus alrededores y pedían, bajo gritos de "mito", una intervención militar y el cierre de la Corte Suprema.

"Lo que queremos es una verdadera limpieza del STF (Supremo Tribunal Federal) y la única manera de hacerlo es a través de las Fuerzas Armadas", señaló uno de los manifestantes, Eri dos Santos, quien al paso sostenía una pancarta que abogaba, en inglés, por una intervención del Ejército.



"Es lamentable la actuación del STF, ellos están confundiendo los poderes y quieren gobernar a Brasil", agregó la farmacéutica Betina Medeiros.



En el marco del Día de la Independencia y en medio de una atmósfera nostálgica de la dictadura, los manifestantes también clamaron que Bolsonaro conduzca el país a "una nueva independencia de Brasil".