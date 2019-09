Bolsonaro responde en duros términos a Bachelet y la acusa de "entrometerse" en asuntos internos

24Horas.cl Tvn

04.09.2019

Indignado se mostró el presidente de Brasil Jair Bolsonaro luego que se dieran a conocer unas declaraciones de la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien afirmó en una conferencia de prensa que en Brasil se está viviendo una "reducción del espacio democrático".

"Estos últimos meses, hemos observado (en Brasil) una reducción del espacio cívico y democrático, caracterizado por ataques contra los defensores de los derechos humanos, restricciones impuestas al trabajo de la sociedad civil", expresó Bachelet en una conferencia de prensa.

Esto molestó profundamente al mandatario brasileño, quien uso su cuenta de Facebook para responderle en duros términos a la expresidenta chilena.

"Michelle Bachelet, comisaria de derechos humanos de la ONU, siguiendo la línea de Macron en entrometerse en los asuntos internos y en la soberanía brasileña, invierte contra Brasil en la agenda de derechos humanos (de bandidos), atacando a nuestros valientes policías civiles", escribió Bolsonaro en la red social.

Pero eso no fue todo, si no que además expresó que "dice (Bachelet) que Brasil pierde espacio democrático, pero se olvida que su país sólo no es una Cuba gracias a los que tuvieron el valor de dar un basta a la izquierda en 1973, entre estos comunistas su padre brigadier a la época".