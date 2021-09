Bolsonaro revela que su esposa se vacunó en EE.UU. y recibe una ola de críticas

Agencia EFE

24.09.2021

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reveló este viernes que su esposa se vacunó contra la covid-19 en Estados Unidos y recibió una ola de críticas de quienes consideraron esa actitud como un "desprecio" a la salud pública del país.



"Tomar una vacuna es una decisión personal. Mi mujer (Michelle Bolsonaro), por ejemplo, decidió tomarla en Estados Unidos. Yo no la tomé", declaró el líder de la ultraderecha en una entrevista que publicó este viernes la revista Veja.



Aunque Bolsonaro no lo aclaró, se presume que su esposa se aplicó la vacuna esta misma semana, cuando integró la comitiva oficial de Brasil que asistió a la Asamblea General de la ONU y que regresó sin el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien se quedó en Nueva York en cuarentena, tras dar positivo de covid-19.