Bolsonaro sigue evolucionando y podría recibir el alta este domingo

Agencia EFE

18.07.2021

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se encuentra ingresado en un hospital de Sao Paulo para tratar una obstrucción intestinal, mantiene su evolución de "forma satisfactoria" y podría recibir el alta este domingo, según informaron este sábado fuentes médicas.



El médico de aparato digestivo de Bolsonaro, Antonio Macedo, afirmó en declaraciones a la prensa que el estado de salud del presidente es "muy bueno" y hay una previsión de alta para este domingo.



En caso de que la evaluación clínica sea favorable, el presidente, agregó, podría despachar desde el Palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, a partir del próximo lunes.



Según el boletín difundido por el Hospital Vila Nova Star este sábado, el mandatario brasileño ha presentado en las últimas horas una "mejora clínica y de laboratorio", lo que le permitirá recibir a partir de este sábado una dieta cremosa no fermentada.



Este mismo sábado, Bolsonaro, de 66 años, subió a sus redes sociales un vídeo en el que aparece caminando por un pasillo del centro hospitalario y asegura que sigue "progresando".



Aún por la mañana y desde el interior del hospital, el jefe de Estado participó en un acto virtual y celebró el hecho de no ser necesaria una cirugía para tratar la obstrucción intestinal, razón por la que fue ingresado el pasado miércoles en un hospital de la capital Brasilia y posteriormente trasladado a Sao Paulo.



"Gracias a Dios no fue necesario (la cirugía). Me muero por volver a trabajar, ver a los amigos, volver al seno de la familia y realmente hacer con que Brasil camine", dijo Bolsonaro en la transmisión.

En los tres últimos años, el líder de la extrema derecha brasileña ha sido sometido a cinco operaciones, cuatro de ellas como consecuencia del atentado que sufrió en 2018 en la localidad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, cuando participaba en un mitin electoral.