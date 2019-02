Bomberos no aguantaron a imprudente que se estacionó frente a un grifo y le dieron una lección

24Horas.cl Tvn

27.02.2019

Los Bomberos de la ciudad de Anaheim, California, Estados Unidos no aguantaron a un imprudente conductor que se estacionó bloqueando un grifo que era de extrema necesidad ante la emergencia que estaban cubriendo.

Ante esta situación, decidieron romper las dos ventanas traseras para poder pasar las mangueras por dentro del vehículo.

Esto lo compartieron a través de Twitter indicando "si alguna vez te has preguntado que ocurre cuando te estacionas al lado de un grifo cuando había un incendio", lo cual respondieron con el registro de su accionar.

Ever wonder what happens when a car is parked in front of a fire hydrant and a fire breaks out? Is a closer parking spot worth the broken windows and the citation and towing fees to @AnaheimPD? @City_of_Anaheim residents please do not park in fire lanes pic.twitter.com/Q96E4gfTOR