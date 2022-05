Boric se reunirá con Trudeau en Ottawa de camino a la Cumbre de las Américas

Agencia EFE

31.05.2022

El presidente chileno, Gabriel Boric, visitará este 6 de junio Canadá, donde se reunirá con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, antes de que ambos viajen a Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas.

Hoy vence el plazo: Gobierno hace llamado "urgente" a revalidar la TNE Leer más

Boric se trasladará a Ottawa, donde permanecerá unas pocas horas, aprovechando su asistencia a la Cumbre de las Américas, que este año se celebra en la ciudad estadounidense de Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio.



Entre otros temas, el presidente chileno y el primer ministro canadiense abordarán el cambio climático, la igualdad de género, las relaciones con las poblaciones indígenas y la guerra en Ucrania.



La Oficina del Primer Ministro de Canadá añadió en un comunicado que los dos líderes también hablarán de la promoción de la democracia y de los derechos humanos, así como de la situación económica de sus países.



Sobre la situación en Ucrania, Trudeau y Boric conversarán sobre la importancia de que Rusia sea obligada a asumir responsabilidades por la invasión y de apoyar a los ucranianos desplazados por el conflicto, indica la nota.



Además, Trudeau y Boric se reunirán con estudiantes de secundaria de Ottawa con los que charlarán sobre el liderazgo juvenil.

Today, Prime Minister Justin Trudeau announced that the President of @GobiernodeChile, Gabriel Boric, will visit Canada on June 6, 2022. Learn more: https://t.co/FwrV3I3x6N