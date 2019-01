Boxeador se vuelve viral tras hacer retroceder a la policía a golpes en Francia

24Horas.cl Tvn

06.01.2019

Este sábado se desarrolló una nueva jornada de protestas en Francia en el marco de las movilizaciones de los "chalecos amarillos", donde, una vez más, manifestantes se enfrentaron a la policía.

No obstante, hubo un hecho que destacó y que se volvió viral en las redes sociales: un boxeador profesional fue grabado enfrentando con sus puños a los uniformados.

En las imágenes se ve cómo solo con sus manos y una postura agresiva, el hombre logra hacer retroceder a la policía, la que no pudo detenerlo.

El video se hizo viral y así fue cómo se dio con la identidad del hombre. Se trata de Christophe Dettinger, de 37 años, quien es boxeador y que tiene un récord de 18-4 como profesional.

French Rocky: #YellowVest protester boxes group of policemen and walks away pic.twitter.com/C79qw9GNW2