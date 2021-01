Brasil: accidente de autobús deja al menos 21 fallecidos y 36 personas heridas

Agencia EFE

Al menos 21 personas murieron y otras 36 resultaron heridas en un accidente de tránsito con un autobús ocurrido este lunes en el litoral de Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Paraguay y Argentina, informaron las autoridades.



La Policía Federal de Carreteras en Paraná informó a EFE que el conductor de un autobús de turismo perdió el control del vehículo en una curva acentuada en el kilómetro 668 de la carretera nacional BR-376, en jurisdicción del municipio de Guaratuba, a 131 kilómetros de Curitiba, la capital regional.



De acuerdo con el relato de las autoridades, el autobús se salió de la carretera y cayó a un barranco, al parecer sin otros vehículos implicados en el accidente.



El reporte oficial era de 19 muertos, nueve heridos de gravedad y 18 personas con lesiones leves y nueve ilesos, entre ellos el conductor, aunque los medios locales informaban de 21 fallecidos.



Los nueve heridos graves fueron trasladados en helicópteros a hospitales de los municipios de la región.



El autobús había salido con 57 pasajeros y dos conductores de Ananindeua, en el amazónico estado de Pará (norte), a casi 3.700 kilómetros del lugar accidente, con destino al turístico balneario de Camboriú, en Santa Catarina (sur).



Después de Camboriú, los turistas pretendían seguir para Sao José, también en el estado de Santa Catarina.



El conductor del autobús fue trasladado a la Comisaría de la Policía Civil en Guaratuba, encargada de las investigaciones y donde deberá dar su relato de lo ocurrido.



La empresa Turismo Pires da Cruz, con sede en Ananindeua, comunicó que el autobús de su propiedad había salido el pasado viernes de Belem, capital de Pará, en viaje fletado contratado por un grupo particular de personas.

