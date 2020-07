Buque de la Armada de EEUU arde en base de San Diego tras sufrir una explosión

Agencia EFE

12.07.2020

El buque de la Armada de EE.UU. USS Bonhomme Richard arde este domingo después de que se escuchara una explosión, informaron en su cuenta de Twitter los bomberos de la ciudad de San Diego (California).



El barco está estacionado en la base naval de San Diego y, por el momento, se desconoce la causa del fuego y el impacto que pueda tener en la estructura del navío.



Los bomberos recibieron la primera llamada sobre las 9.00 hora local (16.00 GMT) y, enseguida acudieron al barco, donde están actuando en coordinación con unidades federales.



El cuerpo de bomberos de San Diego colgó unos vídeos en su cuenta de Twitter en los que se ve una densa humareda gris y camiones rojos de bomberos, así como individuos vestidos con ropa militar de camuflaje.



Hubo una explosión con al menos un herido dentro del buque, indicaron también los bomberos.



En Twitter, la Armada de EE.UU. confirmó el fuego con un mensaje: "Equipos de bomberos locales y de la base están respondiendo a un fuego a bordo del USS Bonhomme Richard (LHD 6), localizado en la base naval de San Diego".

At approximately 8:30 on July 12, a fire was called away aboard @LHD6BHR while it was moored pier side at @NavBaseSD. Approximately 160 Sailors were aboard at the time. USS Bonhomme Richard is going through a maintenance availability and has a crew size of approximately 1000. 1/2