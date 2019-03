Camara captó a una mamá inyectándole sangre a su hijo para "llamar la atención"

24Horas.cl TVN

Elizabeth Malone, confesó que le inyectaba a su hijo de su propia sangre para llamar la atención del personal que trabaja en el hospital. La mujer, de Virginia, Estados Unidos, contó que le gustaba la reacción que tenían los funcionarios del centro médico cuando el niño sangraba, por lo que buscaba recrear los síntomas, informó NBC.

Su hijo, de cinco años, tiene discapacidad y no puede hablar. El menor se encontraba hospitalizado desde el año pasado.

El personal se dio cuenta cuando una enfermera descubrió que había una jeringa extra en la habitación del menor, por lo que decidieron instalar una cámara oculta.

