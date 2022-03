Canal de TV crítico de Putin fue obligado a cerrar tras aprobación de ley para restringir medios "liberales"

24Horas.cl Tvn

Los canales rusos contrarios al gobierno de Vladimir Putin suspendieron por completo sus transmisiones, luego de la aprobación de una ley que restringe su contenido, en el marco de la invasión a Ucrania.

El dramático cierre de la emisora de televisión TV RAIN es viral en redes sociales, donde el Kremlin les pidió directamente que dejarán de transmitir, ya que considera que incitan a actos extremistas y violentos.

Independent Russian TV Rain was suspended by Putin govt when they referred to Ukraine as a "war".



Staff walked out during a YouTube stream with the final words "No War" & clip of Swan Lake (which Soviet state channels famously played on loop during pivotal political moments). pic.twitter.com/T53jo21m8i