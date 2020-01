Canciller de Irán: "Llegó el final de la presencia maligna de EE.UU. en Asia occidental"

24Horas.cl Tvn

04.01.2020

El canciller de Irán, Javad Zarif, criticó duramente a Estados Unidos luego de la tensión registrada entre ambos países a raíz del asesinato del general Qassem Soleimani, advirtiendo que "llegó el final de la presencia maligna de EE.UU. en Asia occidental".

A través de su cuenta en Twitter, rechazó el actuar del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, a quien calificó de un "payaso arrogante", agregando que "nuestros orgullosos hermanos y hermanas iraquíes le ofrecieron su respuesta en todo su territorio".

Asimismo, respondió a Pompeo, indicando que las personas celebran la muerte de Soleimani, sino que hay devastación al respecto.

Reportan caída de cohete cerca de embajada de Estados Unidos en Irak Leer más

Las palabras de Zarif fueron emitidas a pocas horas de que re realizara el funeral de Soleimani, remarcando la "venganza" anunciada por Teherán hacia dependencias de Estados Unidos.

Al respecto, durante esta jornada se reportó la caída de un cohete en las cercanías de la embajada del país en Bagdad, hecho que no ha sido atribuido a algún grupo.

Esta situación no habría dejado heridos ni víctimas fatales, de acuerdo a los primeros reportes, pero sería una de las primeras respuestas iraníes tras el crimen de Soleimani.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, defendió el actuar de sus tropas, indicando que el fallecido líder "planeaba nuevos ataques contra Estados Unidos en Irak".

"No buscamos un cambio de régimen. Sin embargo, las agresiones del régimen iraní en la región, incluido el uso de combatientes para desestabilizar a sus vecinos, debe terminar y debe terminar ahora", enfatizó.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.



Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.



End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c