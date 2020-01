Cantante sufre paro cardiopulmonar y muere tras desvanecerse en el escenario

24Horas.cl Tvn

02.01.2020

El pasado martes se confirmó la muerte del cantante brasileño Juliano Cezar, quien a sus 59 años dejó de existir luego de haber sufrido un paro cardiopulmonar y desvanecerse mientras se presentaba en un concierto.

Fue la propia cuenta oficial en Instagram del artista quien confirmó la información, dando cuenta de las características del caso y las razones que motivaron la sorpresiva muerte.

"La noticia más triste que pudimos comunicar. Con profundo pesar, informamos el fallecimiento del cantante Juliano Cezar", comenzó el comunicado.

Asimismo, se indicó que el artista "tuvo un paro cardiopulmonar mientras actuaba en un concierto en Uniflor, Paraná".

El cantante fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para someterlo a exámenes de rigor, pero no pudo sobrevivir al paro.

De momento no se entregaron razones de cómo era el estado de salud de Cezar previo a sufrir la situación médica.

*Juliano Cezar* morreu na madrugada desta terça-feira (31) depois de sofrer um infarto fulminante enquanto fazia um show em Uniflor, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo produtor do artista.

O corpo será velado e sepultado em Passos(MG) pic.twitter.com/KOqaeIT4BS