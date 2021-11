Caos en autopista de EE.UU. luego que dejaran caer fajos de dinero

Deutsche Welle

Un furgón blindado dejó regados varios fajos de dinero en efectivo en una autopista de California este viernes (19.11.2021), lo que provocó escenas rocambolescas cuando personas que conducían por ahí se detuvieron y bajaron de sus autos para recoger los billetes.

Sin embargo, quienes esperaban llenarse los bolsillos con un dinero extra antes del Día de Acción de Gracias están el punto de mira: la Policía actuó y detuvo a dos personas en el lugar. "Hay muchas pruebas de vídeo de personas robando el dinero de la autopista, recogiéndolo", dijo el sargento de la Patrulla de Carreteras de California, Curtis Martin, en una conferencia de prensa.

