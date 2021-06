Mujer encuentra botella con mensaje de 1926 y genera emotivo "reencuentro" familiar

24Horas.cl Tvn

25.06.2021

Una botella con un mensaje en su interior, escrito en 1926, fue hallada por la capitana de barco Jennifer Dowker el pasado 18 de junio mientras limpiaba su nave en el río Cheboygan, Michigan.

En envase verde, que se encontraba deteriorado por los años, contenía agua en su interior y su cierre se había dañado. Pese a ello, pudo extraer la carta con una herramienta. Un amigo, le aconsejó a Jennifer que pusiera el escrito en un congelador para que se conservara.

El mensaje decía "¿Devolverá la persona que encuentre esta botella la carta a George Morrow Cheboygan, Michigan, y le dirá dónde la halló?".



Jennifer Dowker/Nautical North Family Adventures

La capitana sostuvo que Cheboygan es un pequeño poblado en donde habitan múltiples personas con el apellido Morrow, por lo que se decidió a realizar una publicación en la página de Facebook de su empresa.

Según explicó a CNN , "me imaginé que lo localizaríamos rápidamente y que ese sería el final (...) Me olvidé de ello porque ya era tarde y me fui a la cama".

A la jornada siguiente, su posteo se había viralizado, luego de que gran cantidad de usuarios manifestaran su interés por saber cómo podría finalizar la historia.

“Lo que me pasó por la cabeza fue ‘¿cómo voy a encontrar el tiempo para investigar y hallar a la persona?' (...) Soy una madre que dirige un pequeño negocio con tres hijos adolescentes”, explicó Jennifer.



Jennifer Dowker/Nautical North Family Adventures

Lo inesperado ocurrió durante el Día del Padre: Dowker fue contactada por la hija de George Morrow, Michele Primeau. Según indicó al medio citado, ella no usa Facebook, pero una desconocida le comentó lo de la carta y cuando la vio reconoció de inmediato la letra de su padre. Ello, a pesar de que el texto fue redactado cerca de 20 años antes de que naciera.

"Me lo imagino haciendo eso (arrojar la botella con el mensaje al mar) porque era su cumpleaños", indicó Michele, agregando que "no lo sé con seguridad, pero creo que es algo que habría hecho".

Además, indicó que su padre era muy sentimental y que en otras dos oportunidades había dejado mensajes escondidos en lugares remotos.