Captan a Snoop Dogg fumando marihuana minutos antes del show en Super Bowl

15.02.2022

El orgullo del rap en el corazón del Super Bowl. Esa fue la apuesta de Dr. Dre y Snoop Dogg para su show de la final de la NFL, en el que tuvieron como invitados a estrellas del hip-hop como Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Eminem y la aparición sorpresa de 50 Cent.

Tras su presentación cientos de cibernautas destacaron el regreso de las leyendas del rap, no obstante, un video en redes sociales se ha viralizado por una acción que habría realizado Snoop Dogg momentos previos a su show.

En el registro se ve cómo el rapero fuma, aparentemente, marihuana. En tanto cabe mencionar que en el estado de California, el uso recreativo de la cannabis fue autorizado tras una proposición ya aprobada en 2016.

Warming up before going on stage for the Halftime Show. pic.twitter.com/dKs6AAzjK8