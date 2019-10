Captan el momento exacto en que hotel en construcción se desplomó en Estados Unidos

24Horas.cl TVN

12.10.2019

La fachada de un hotel en construcción en Nueva Orleans, Estados Unidos, se derrumbó este sábado en un accidente que dejó, hasta ahora, una víctima fatal.

El hecho ocurrió a las 9:30 horas locales y fue registrado por una persona que se encontraba cercano al lugar, dejando en evidencia el momento exacto del desplome del Hard Rock Hotel.

En las imágenes se aprecia como la edificación de 18 pisos de altura sufrió el derrumbe de sus pisos superiores, dejando el saldo de una víctima fatal, 18 lesionados y tres desparecidos.

Aún se desconocen las razones que causaron el impresionante desplome.

INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel collapsed on Canal Street Saturday morning. No injuries reported. Stay with WWL-TV for more. pic.twitter.com/AxkbniBrZI