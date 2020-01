Casa Blanca confirma que Trump ordenó ataque que dio muerte al general iraní Qasem Soleimani

24Horas.cl Tvn

03.01.2020

El general iraní Qassen Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, y el sublíder de la coalición de milicias mayoritariamente chiíes iraquíes Unidades de Movilización Popular, Abu Mahdi al Muhandis, murieron este viernes en un ataque con misiles en el Aeropuerto Internacional de Bagdad.

Así lo ha confirmado un portavoz de la milicia, conocida en árabe como Al Hashd al Shaabi, según ha informado la cadena de televisión Al Arabiya, que ha agregado que en el ataque habrían muerto al menos siete personas, cuatro de nacionalidad iraquí y tres de nacionalidad libanesa.

El portavoz, identificado por la cadena de televisión como Ahmed al Asadi, ha acusado a Estados Unidos e Israel del ataque.

Tras lo sucedido, el presidente Donald Trump, posteó una bandera de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. Minutos más tarde, la agencia France Presse afirmó que el Pentágono confirmó que el mandatario estadounidense dio la orden para matar a Soleimani.

Mediante un comunicado recogido por AFP, el departamento de Defensa de Estados Unidos indicó que "por orden del presidente, el ejército estadounidense ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal estadounidense en el extranjero al matar a Qasem Soleimani".

Posteriormente, la Casa Blanca indicó que "por orden del presidente, el ejército de los Estados Unidos ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal de los Estados Unidos en el extranjero al matar a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní Quds, una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos".

