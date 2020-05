Caso de George Floyd: Declaran estado de emergencia en Minnesota por protestas tras crimen policial de joven afro

Agencia EFE

28.05.2020

Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgó este jueves el nivel de "máxima prioridad" a la investigación sobre la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de Policía en Mineápolis, las autoridades del estado de Minnesota declararon estado de emergencia en el territorio, e invocaron la acción de la Guardia Nacional debido a las fuertes y violentas protestas desatadas entre la comunidad en las últimas horas.

BREAKING: Minnesota governor declares state of emergency, activates the state's National Guard to respond to looting and violent protests in the Twin Cities over the death of George Floyd. pic.twitter.com/xrQWQ2a6VR