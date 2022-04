Caso Narumi: así fue la llegada de Nicolás Zepeda al juicio por la desaparición de su ex novia

24Horas.cl Tvn

12.04.2022

Durante la madrugada de este martes (hora Chile), el único sospechoso por la desaparición de la japonesa Narumi Kurosaki, Nicolás Zepeda, llegó al juicio donde la justicia francesa entregará su resolución final por este caso.

El acusado llegó en un vehículo policial resguardado que ingresó por un acceso custodiado y cercado, mientras era esperado por distintos medios de comunicación.

De acuerdo con información de 24 Horas, Zepeda habló francés y expresó que “yo no la maté. No quiero estar acá, no quiero estar delante de la familia de Narumi, ni de mis padres. No quería llegar a esto. Yo no soy culpable".

Cabe destacar que este lunes inició con la fase de alegatos de las partes civiles, quienes solicitaron que el imputado de 31 años sea declarado culpable del asesinato.

De ser declarado culpable, Zepeda arriesga cadena perpetua.

