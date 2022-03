Cerca de la capital de Ucrania: Reportan fuertes explosiones en Yitomir y ordenan evacuaciones

24Horas.cl Tvn

03.03.2022

Minutos pasadas las 22:00 horas de este jueves se escucharon fuertes explosiones en la ciudad ucraniana de Yitomir, en la que se encuentra un equipo de 24 Horas, en medio de la invasión de Rusia a su país vecino.

De acuerdo a lo reportado por el enviado especial, Iván Núñez, en la ciudad cercana a la capital se escucharon dos fuertes detonaciones una vez finalizado su despacho para 24 Horas Central.

Tras ello, se activaron las alertas por ataque aéreo, motivando todo el protocolo de evacuación en el hotel donde se encuentra hospedado el equipo de TVN.

La información llega solo horas después de los acuerdos realizados entre Rusia y Ucrania para habilitar corredores humanitarios tras una segunda reunión de autoridades de ambos países.

Autoridades ucranianas reportaron un incendio al interior de la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia, tras denunciar ataques rusos en el área.

El alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov, dijo que "como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporiyia está en llamas".

Un trabajador de la central que proporciona regularmente información en un videomensaje a las autoridades sobre la situación informó de la existencia de "una amenaza para la primera unidad de energía de la estación" tras haber sido alcanzada por la artillería rusa.



El portavoz de la central nuclear, Andrii Tuz, explicó que los servicios de emergencia no pueden extinguir el incendio porque el fuego ruso está demasiado cerca, según la agencia UNIAN.

Indicó que la unidad se conectó a la red hace una semana y hace unos días se puso en estado de reparación programada.



"El combustible nuclear está dentro del reactor nuclear. Todavía no se ha descargado. Además, hay una piscina de recarga y almacenamiento de combustible nuclear en la sala central, que también contiene uranio y conjuntos de combustible nuclear", dijo, al enfatizar el peligro de que se rompa la cubierta sellada.



El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmó en un tuit que la medición de la radiación en la planta "es actualmente normal", pero señaló que el Ejército ruso la bombardea "desde todos los lados".



"Si explota será 10 veces más grande (la catástrofe) que Chernóbil" en 1986, alertó.



"Los rusos deben cesar el fuego inmediatamente, permitir el acceso a los bomberos y crear una zona de seguridad", tuiteó.

