"Chile, líder indiscutible": las portadas en Argentina, Perú y Bolivia por la vacunación

12.02.2021

El ministro Salud, Enrique Paris, destacó este viernes luego de inocularse que Chile "prácticamente es líder en cantidad de vacunados por cada 100 habitantes, y en Latinoamérica, somos primeros por lejos", y detalló además que hasta ahora se han suministrado 1.649.296 dosis.

Sin embargo, no solo las autoridades nacionales se han referido al proceso, sino que varios medios internacionales catalogaron a Chile como "líderes en Latinoamérica" en cuanto a las inyecciones propocionadas a la población.

¿Qué dice la prensa en los países vecinos?

Clarín, uno de los periódicos más importantes de Argentina, sostuvo que Chile "ha sido elogiado en todo el mundo", y que la clave del exitoso proceso son la óptima negociación de las dosis y la amplia red de atención primaria.

Además, recalcó que incluso se superó a Estados Unidos, considerando la cantidad de vacunas por cada 100 habitantes.

La Nación, otro periódico tradicional trasandino, calificó como "uno de los que más rápido avanza en el mundo" a Chile, informando además de la primera vacuna que recibió el Presidente Piñera este viernes.

Por otra parte, agregó que el proceso nacional fue "aplaudido por su plan que ya supera los 1,55 millones de inoculados. Chile se posiciona en el puesto 4 del ranking mundial por la velocidad en la vacunación per cápita en el promedio", precisó el medio, considerando cifras de Our World in Data.

En cuanto a la causa de este éxito, puntualizó en que es necesario "tener los recursos financieros para adquirir las vacunas, una buena estrategia para hacer la distribución de las vacunas, y tener la capacidad institucional y la estructura gubernamental para implementarla", características que se cumplen en el país, según fuentes consultadas.

La Razón, diario boliviano publicado en La Paz, informó sobre el número de dosis suministradas hasta ahora, centrando el foco en que una de estas la recibió Piñera.

Además, se refirió a la meta del Gobierno chileno, detallando que se espera que "el grueso del grupo de mayor riesgo, aproximadamente cinco millones de personas, esté vacunado antes del 30 de marzo, y que otros 10 millones se vacunen durante el primer semestre".

Radio Programas del Perú (bajo el acrónimo RPP), publicó que Chile "se coloca a la cabeza de la región", anunciando, tal como los medios anteriores, que el presidente recibió una dosis de Sinovac.

Además, entregó cifras respecto al número de adultos mayores que recibieron suministro, especificando que 748.417 son adultos mayores.

Perú 21, por su parte, sostuvo que Chile se coloca a la cabeza de la región, y anunció también la vacunación del presidente.

De igual manera, precisó en que "según los últimos datos del registro Our World in Data, de la Universidad de Oxford, Chile es el país de Latinoamérica que más rápido avanza en el proceso, administrando 5,58 dosis por cada 100 habitantes, una cifra muy superior a la media mundial (1,9 dosis por cada 100 habitantes)".