Chilena se encuentra grave tras caer de noveno piso en China

18.06.2019

Una chilena se encuentra grave en Guangzhou, China, luego que cayera accidentalmente desde el noveno piso de su edificio el pasado 15 de junio

La joven, que fue identificada como Génessis Parra de 27 años, a pesar del fuerte impacto sobrevivió a la caída y se encuentra grave en el hospital "The Second People's Hospital of Guangdong".

Producto del accidente la mujer resultó con múltiples fracturas en sus piernas, rodilla, tobillo, peroné, un profundo corte de 30 centímetros en su muslo y la pérdida del 90% de sus piezas dentales.

El cónsul de Chile en Guangzhou, Carlos Marín, llegó hasta el centro asistencial para constatar el estado de salud de Génessis.

Además, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que se están realizando las gestiones para que su familia pueda viajar a China.

En paralelo se están haciendo gestiones para apoyar emocional y económicamente a la afectada, a lo que se suman campañas de recaudación de fondos destinados a solventar los gastos de la primera operación de la joven que fue la que le salvó la vida.

Hasta el momento la estimación del costo de los gastos médicas ascienden a 250 mil yuanes, equivalentes a unos 25 millones de pesos, monto que debería ir en aumento considerando los costos de hospitalización y rehabilitación.

Desde Cancillería revelaron que se está trabajando en una cuenta corriente para recibir fondos y donaciones.