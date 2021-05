China aterrizó en el planeta Marte

24Horas.cl Tvn

14.05.2021

China logró aterrizar en el planeta Marte su primer par de robots este viernes. Así lo ha confirmado un medio estatal del país a través de sus redes sociales. De esta forma, se transforma en el segundo país en llegar a este planeta de forma exitosa.

La nave Tianwen-1 logró desplegar al rover que, según indican, ya tocó tierra en una misión que tiene como objetivo estudiar el clima y geología del planeta rojo.

Hasta el momento solo la Nasa había logrado aterrizar y operar un rover sobre la superficie de este planeta en el pasado. Ahora, China demuestra tener la capacidad de llegar y depositar máquinas en un planeta lejano, de hecho, la misión involucra tres naves que trabajan juntas.

El aterrizaje se produce en un lugar llamado "Utopia Planitia" una zona plana de Marte y en la misma región donde la misión Viking de la Nasa aterrizó en 1976.

Tras este descenso, ahora la máquina desplegará el rover Zhurong, un robot móvil de seis ruedas y potenciado por energía solar. A bordo lleva instrumentos, dos cámaras, un radar para explorar subterráneamente el planeta, un detector de campo magnético y un monitor de clima.

The lander carrying China's first Mars rover has touched down on the red planet, the China National Space Administration (CNSA) confirmed on Saturday morning https://t.co/i6ZHqhiAUi pic.twitter.com/bQ3Kn0WpTp