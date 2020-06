China rechaza interferencias en Hong Kong tras presión de la UE sobre la ley

Agencia EFE

China rechazó hoy "cualquier intervención extranjera" en Hong Kong después de que los líderes de la Unión Europea (UE) advirtieran el lunes en su cumbre con los dirigentes chinos de las "consecuencias muy negativas" de aplicar la ley de seguridad nacional en la excolonia británica.



"Nos oponemos a cualquier interferencia internacional en Hong Kong", afirmó en rueda de prensa el director general de Asuntos Europeos del Ministerio de Exteriores chino, Wang Lutong, y aseguró que los intereses de las compañías europeas en la ciudad "no se verán afectados".



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen dijo el lunes -tras reunirse de forma virtual con el presidente chino, Xi Jinping- que la aplicación de la ley, cuya aprobación definitiva se prevé para finales de este mes, podría implicar "consecuencias muy negativas".



Wang aseveró que la ley de seguridad nacional para la ciudad semiautónoma, aprobada por la Asamblea Nacional Popular (ANP) china el pasado 28 de mayo, permitirá que Hong Kong recupere la "prosperidad", lo que "va en el interés de todos".



El Comité Permanente de la ANP tiene previsto aprobar definitivamente la ley para que entre en vigor el próximo 1 de julio, justo cuando se cumplirán 23 años de la retrocesión a China de la soberanía sobre la ciudad por parte británica en 1997.



"Es un asunto interno de China, bienvenidos a la no intervención", recalcó el responsable chino de asuntos europeos respecto a las declaraciones de Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras reunirse virtualmente en la víspera con Xi y con el primer ministro chino, Li Keqiang.



En cuanto al acuerdo de inversiones entre China y la UE, que se lleva negociando desde 2014 y se prevé concluir este año, Wang afirmó que "se han hecho progresos en las negociaciones".



"Si decimos que lo firmaremos este año será que lo firmamos", aseveró.



Von der Leyen dijo el lunes que ambas partes seguían teniendo "una relación comercial y de inversiones desequilibrada" y pidió "más ambición del lado chino" para concluir las negociaciones sobre el acuerdo bilateral.



En concreto, pidió a Pekín "compromisos sustanciales" sobre el comportamiento de las empresas propiedad del Estado y la transparencia en subsidios y en las transferencias forzadas de tecnología.



Respecto a Hong Kong y los derechos humanos en China, la UE reiteró que no considera negociables estos últimos y, tras repasar algunos casos concretos con los dirigentes chinos, afirmó que dejó clara su "grave preocupación" por la ley de seguridad nacional para la excolonia, que considera pone en peligro su autonomía.



"No creo que la situación de los derechos humanos se esté deteriorando en China", señaló hoy el responsable de asuntos europeos del departamento de Exteriores chino.