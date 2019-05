China responde a Trump con aumento de aranceles por US$60 mil millones a productos estadounidenses

Agencia AFP

13.05.2019

Escalada en la guerra comercial Pekín-Washington: China anunció este lunes que aumentará sus aranceles aduaneros a la importación de productos estadounidenses que representan un monto de 60.000 millones de dólares anuales, en represalia a las medidas adoptadas por Donald Trump.

A partir del 1 de junio, las tasas aplicadas serán del 10%, 20% e inclusive de hasta el 25% sobre un conjunto de productos estadounidenses ya gravados, anunció la Oficina de la Comisión tarifaria del gobierno chino.

Las nuevas negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra comercial bilateral, presentadas como la última oportunidad, terminaron la semana pasada en Washington sin que hubiera un acuerdo entre ambas potencias.

El presidente estadounidense, Trump, aprobó el viernes, en tanto medida punitiva, un salto del 10% al 25% de los aranceles a la importación de productos chinos que representan un monto de 200.000 millones de dólares anuales. También llamo a gravar los 300.000 millones de importaciones chinas restantes.

Las principales bolsas mundiales sufrieron importantes pérdidas este lunes por el recrudecimiento del conflicto comercial: Wall Street perdía casi 3% tan solo una hora después de su apertura, y Londres cerró cediendo 0,55%, París 1,22%, y Fráncfort 1,52%.

'China no cederá jamás'

El gobierno chino ha prometido en varias oportunidades durante los últimos días que tomará "las medidas de represalia necesarias".

La reacción de Trump, este lunes a través de un tuit, fue amenazante: "¡China no debería responder, esto sólo empeorará (la situación)!".

Sin embargo, el gobierno chino ha afirmado su determinación.

"China nunca cederá a ninguna presión exterior. Tenemos la determinación y la capacidad de defender nuestros derechos e intereses legítimos", afirmó este lunes Geng Shuang, un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín.

"Hemos dicho en repetidas ocasiones: el aumento de los derechos de aduana no resolverá ningún problema", subrayó en una conferencia de prensa, en la que abogó por "un acuerdo en beneficio mutuo" de los dos países.

Antes de las medidas anunciadas este lunes por Pekín, la cuasi totalidad de los productos estadounidenses ya estaban sobretasados en China. Esto afectaba a un monto de 110.000 millones de dólares sobre un total anual de 120.000 millones de importaciones desde Estados Unidos.

¿Boeing en la mira?

Pekín podría además dejar de comprar productos agrícolas y reducir sus pedidos de aviones Boeing, indicó en Twitter Hu Xijin, el influyente redactor en jefe del diario chino Global Times, cercano al poder.

El negociador jefe del comercio chino, el viceprimer ministro Liu He, señaló el viernes que las conversaciones con Estados Unidos continuarán en Pekín. No obstante, no adelantó una fecha.

Por su parte, el principal asesor económico del presidente estadounidense, Larry Kudlow, afirmó que se prevé un encuentro entre Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre del G20, del 28 al 29 de junio en Osaka, Japón.

El portavoz Geng Shuang no confirmó este lunes tal posibilidad, limitándose a decir simplemente que "los jefes de Estado chino y estadounidense permanecerán en contacto permanente a través de varios medios".

Trump comenzó el año pasado este conflicto mercantil a causa de las quejas por prácticas comerciales chinas consideradas desleales.

Estados Unidos presiona a China para que cambie su política de protección de la propiedad intelectual, así como los subsidios masivos a las empresas estatales, y reducir el gran déficit comercial.

Desde el año pasado, Washington y Pekín se impusieron aranceles en el comercio bilateral por varios centenares de millones de dólares, perjudicando por completo a las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia China, y afectando seriamente a los sectores manufactureros de ambas naciones.