Impresionante choque de trenes deja al menos 32 muertos en Egipto

26.03.2021

Al menos 32 muertos dejó un impresionante choque de trenes registrado este viernes en Egipto, donde además se reportaron decenas de personas heridas.

Según los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en el pueblo egipcio de Al Sawamah, al norte de la ciudad Sohag, donde dos maquinarias colisionaron de manera frontal.

Equipos de emergencia llegaron al sitio del suceso, reportando cerca de 66 personas heridas tras el violento accidente.

Diversos trabajos se están haciendo en el área para determinar posibles causas de la emergencia.

Asimismo, no se descartó la existencia de más cantidad de víctimas debido a la fuerza del impacto.

