CIDH dice que Maduro expresa "miedo" tras ser impedidos para visitar Venezuela

24Horas.cl Tvn

04.02.2020

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pretende desplazarse hasta Cúcuta, localidad colombiana fronteriza con Venezuela, para allí reunirse con "víctimas" venezolanas luego de que este martes no pudo abordar en Panamá un vuelo con destino a Caracas.

Esto luego que el gobierno de Venezuela dijera el pasado viernes que desautorizaba una anunciada visita de representantes de la CIDH debido a que el país ya no forma parte de esa instancia.

Ante esta situación, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, sostuvo que "nosotros interpretamos esta medida del gobierno (venezolano) como algo que representa un miedo, es propio de regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio internacional en materia de derechos humanos".

La Comisión, con sede en Washington, anunció el 13 de enero las fechas y lugares que visitará este año, incluyendo Chile, Bolivia y Venezuela, donde había pautado estar del 3 al 7 de febrero.

Abrão agregó que "la decisión del gobierno autoritario de Venezuela es una negación al derecho de su propio pueblo a acceder a jurisdicción interamericana de derechos humanos, a tener la protección del sistema internacional de protección de los derechos humanos. La CIDH rechaza de manera muy categórica esa decisión del gobierno de facto en el país porque eso nos parece una arbitrariedad que no está conforme a las obligaciones internacionales de Venezuela a asumir ante la comunidad internacional".

Cabe recordar que en abril del 2019, Venezuela abandonó la Organización de los Estados Americanos, de la que forma parte la Comisión. Larry Devoe, representante del gobierno ante el sistema internacional de derechos humanos, dijo en una carta divulgada en su cuenta de Twitter que "en ningún momento el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para realizar una visita al país".

Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene.

Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. pic.twitter.com/M3J4z2NubY