Cinco científicas excepcionales: Conoce a las ganadoras del premio Unesco a la Mujer y la Ciencia

11.02.2020

En su versión XXII el galardón a la Mujer y la Ciencia premió a cinco científicas "excepcionales" de todas partes del mundo. El premio son 100.000 euros, equivalente a casi 87 millones de pesos cada una.

La investigadora mexicana María Esperanza Martínez Romero ganó por su trabajo sobre el uso de bacterias respetuosas con el medio ambiente. María Esperanza es profesora de Ecología Genómica en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde la Unesco destacaron que su estudio pionero busca favorecer el crecimiento de plantas y aumentar la productividad agrícola reduciendo el uso de fertilizantes químicos.

Desde África y los Estados árabes, quien recibirá el reconocimiento es Abla Mehio Sibai, profesora de Epidemiología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Americana de Beirut, por su "labor pionera para mejorar el envejecimiento saludable en los países de bajos ingresos".

En Norteamérica fue elegida Kristi Anseth, profesora asociada de Cirugía en la Universidad de Colorado en EE.UU, por contribuir a la "convergencia de la ingeniería y la biología para desarrollar biomateriales innovadores aptos para promover la regeneración de los tejidos y la eficacia de los medicamentos".

Mientras que en Europa, fue premiada Edith Heard, directora general del Laboratorio Europeo de Biología Molecular por sus "descubrimientos fundamentales de los mecanismos que rigen los procesos epigenéticos que permiten a los mamíferos regular la expresión correcta de los genes, esencial para la vida".

La científica Firdausi Qadri, fue premiada en Asia y el Pacífico, investigadora en inmunología de las mucosas por su labor para la comprensión y la prevención de enfermedades infecciosas que afectan a los niños y niñas de países en desarrollo.

Congratulations to Professor Kristi Anseth (@AnsethGroup) of @CUBoulder and all of the 2020 @4womeninscience Laureates — all five of whom will receive €100,000 to continue their important research.



Get to know them here: https://t.co/FQTPuyKira#WomenInScienceDay pic.twitter.com/U8QrJxoEua — L'Oréal USA (@LOrealUSA) February 11, 2020

La Unesco y L'Oréal además reconocieron a 15 jóvenes investigadoras que reciben su apoyo a través de programas nacionales y regionales de "La mujer en la ciencia". La entrega de premios se celebrará el próximo 12 de marzo en la sede de la Organización en París.

Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Unesco lamentó que solo el 3% de premios Nobel de Ciencias sean mujeres, mientras que solo el 29% de las y los investigadores son mujeres. Además, los altos puestos académicos son en su 89% dirigidos por hombres.