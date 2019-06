Clínica holandesa aclara que Noa Pothoven "no fue eutanasiada"

Agencia AFP

La adolescente holandesa Noa Pothoven, quien sufría una fuerte depresión tras haber sido violada durante su infancia, murió en su casa por dejar de alimentarse y beber líquidos pero no fue eutanasiada, afirmó este miércoles una clínica, desmintiendo informaciones "incorrectas" de los medios.

Pothoven, de 17 años, quien escribió un libro sobre su largo combate contra la anorexia, la depresión aguda y el estrés postraumático, murió el domingo.

La adolescente dijo en un último mensaje en la red Instagram que había "perdido las ganas de vivir".

La clínica Levenseindekliniek, un centro en La Haya especializado en la eutanasia, publicó un comunicado para demostrar que lo que se había publicado sobre el tema era falso.

"Para poner fin a las informaciones incorrectas (en los medios extranjeros en particular) sobre su muerte, nos remitimos al comunicado hecho por los amigos de Noa esta tarde: Noa Pothoven no fue eutanasiada", afirmó el centro.

