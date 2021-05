¿Dónde y cuándo caerá? Las proyecciones de los expertos sobre el cohete chino que impactará a la Tierra

24Horas.cl Tvn

Durante este fin de semana se espera que el cohete chino "Long March 5B" impacte con la Tierra, luego de un viaje de más de una semana por el espacio.

Fue lanzado durante la semana pasada para llevar al espacio uno de los módulos de su futura estación espacial y se espera que no se desintegre totalmente tras atravesar la atmósfera, por lo que se ha especulado ampliamente cuándo y dónde impactará.

Pese a que todavía no hay total certeza de lo que ocurrirá, los expertos afirman que la posibilidad que impacte en un lugar habitado es mínima, siendo lo más factible que caiga en el mar o en un lugar despoblado. A continuación revisamos cuáles son las proyecciones de las últimas horas:

China aseguró hoy que es "altamente improbable" que los restos del cohete que está fuera de control causen daños en su regreso a la Tierra y afirmó que estos se desintegrarán durante su reentrada a la atmósfera.



"La mayoría de los restos del cohete se desintegrarán y se destruirán durante su reentrada en la atmósfera, es altamente improbable que causen ningún daño a la Tierra", afirmó hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.



Agregó que "aunque lo más probable es que no sea peligroso, China está prestando mucha atención a la reentrada del cohete en la Tierra".





El cohete (un Long March 5B) fue utilizado la pasada semana por China para lanzar al espacio uno de los módulos de su futura estación espacial y se espera que a lo largo del fin de semana impacte con la atmósfera terrestre, lo que ha provocado preocupación ante la posible caída a la Tierra de algunos de sus fragmentos y la activación de diferentes servicios de vigilancia espacial.



Aunque la Administración Espacial Nacional (ANEC) no se ha pronunciado al respecto, la prensa local indicó hoy igualmente que es poco probable que los restos del cohete caigan en zonas pobladas.



Según el rotativo Global Times, "tanto expertos chinos como extranjeros concuerdan en que la posibilidad de que los restos causen heridos o bajas es extremadamente baja".



Técnicos citados por el periódico aseguran que el regreso del cohete entra dentro de los parámetros "normales", que lo más probable es que los restos caigan fuera de áreas habitadas y que se desintegren durante su reentrada a la atmósfera.



El Servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la Unión Europea (EUSST) está monitoreando el cohete chino que está fuera de control, pero ve poco probable que caigan restos del mismo en zonas pobladas de la Tierra.



El cohete (un Long March 5B) fue utilizado la pasada semana por China para lanzar al espacio uno de los módulos de su futura estación espacial, y se espera que a lo largo del fin de semana impacte con la atmósfera terrestre, lo que ha provocado preocupación ante la probable caída a la Tierra de algunos de sus escombros y la activación de diferentes servicios de vigilancia espacial.



Entre éstos, el Servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la UE, un consorcio internacional del que forman parte varias agencias espaciales y organismos públicos de numerosos países europeos, y entre ellos el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación español.



Este consorcio está desde hace varios días monitoreando el retorno a la atmósfera terrestre del gigantesco objeto espacial chino, que tiene una masa estimada de entre 17 y 21 toneladas y un tamaño de aproximadamente 30 metros, y ha observado que esas dimensiones lo convierten en uno de los trozos más grandes que vuelven a la Tierra y que por lo tanto "merece un monitoreo cuidadoso".



La red de sensores y radares de este servicio de vigilancia espacial está observando el objeto "de cerca" y ha comprobado que está cayendo, y ha reducido su ventana de entrada a la atmósfera terrestre a un periodo comprendido entre los días 8 y 9 de mayo.



Los datos que ha publicado en abierto este consorcio revelan que el objeto lleva una inclinación que sugiere en principio que los restos o "escombros" del mismo caerían en una región de la Tierra cubierta en su mayor parte por el océano o áreas deshabitadas, y ha aseverado que la probabilidad estadística de un impacto en suelo en áreas pobladas "es baja".



Precisa también que las predicciones son todavía muy inciertas ya que el objeto está descontrolado, y las estimaciones más aproximadas sobre el lugar donde caerían esos restos sólo será posible hacerlas unas pocas horas antes del reingreso real del objeto en la atmósfera terrestre.



El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado en su cuenta de Twitter que la mayoría de los restos "se desintegrarán durante su reentrada a la atmósfera", y ha explicado que España está proporcionando datos de su radar en la base de Morón de la Frontera (Sevilla) al consorcio encargado de realizar el seguimiento del cohete.

Si bien las proyecciones hechas por los organismos oficiales son bastante optimistas con que el impacto del cohete no provoque datos, el sitio Space-Track es aún más tajante.

Este portal especializado en el seguimiento del espacio, señaló que la probabilidad de que esto pase es nada menos que una en 196.9 millones, es decir, de un 0,000000005%.

A través de su cuenta de Twitter señala que esta probabilidad se calcula sobre un eventual impacto a menos de un kilómetro de cualquier parte de la Tierra, por lo que recomienda "mantener la calma y seguir adelante".

We did math today regarding the #LongMarch. The chance that this rocket will drop near you is REALLY small. We figured that there is a 1 in 196.9 million (or 0.000000005%) chance it will hit within a half mile of any location on the earth. Please keep calm and carry on. pic.twitter.com/xDteZYwVCP